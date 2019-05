Beamte sollen nicht mehr Kurzstrecken fliegen

Die einzige Partei, die sämtliche acht Vorstösse ablehnt, ist die LDP. Grossrat Raoul Furlano sagt allerdings, dass seine Partei deswegen nicht gegen den Klimaschutz sei. Furlano: «Ganz im Gegenteil. Wir betreiben seit Jahrzehnten aktiven Klimaschutz. Unter anderem durch viele Vorstösse national wie kantonal und noch bevor Klimaschutz zum ­guten Ton gehörte.»

Furlano nennt die Vorstösse der Genossen eine «reine Werbeveranstaltung» vor den nationalen Wahlen im Herbst. Das eine oder andere Ansinnen sei durchaus sinnvoll. Die meisten seien jedoch «unrealistische» Motionen. So habe sich beispielsweise SP-Grossrätin Lisa Mathys, die eine Förderung von hitzeresistenten Jungbäumen erwirken will, nicht mit den Förstern der Bürgergemeinde abgesprochen. Furlano sagt: «Ich weiss von den Förstern, dass kein Austausch stattgefunden hat. Das stört mich. Förster sind Fachleute, die sich aus eigenem Antrieb der Thematik annehmen, welche Bäume in Zukunft für die Wälder geeignet sind und welche nicht.»

Mehr für den Wald tun

Lisa Mathys bestätigt, sich nicht mit den Förstern abgesprochen zu haben. «Das heisst aber nicht, dass die Förster keine gute Arbeit leisten. Ich weiss, dass das Amt für Wald beider Basel bei der Pflanzung von Jungbäumen den Klimawandel im Auge hat.» Sie glaube aber, dass noch mehr ­gemacht werden müsse – und dafür entsprechend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssten.

Mathys beziehe ihren Vorstoss auf das Infoblatt «Wald im ­Klimawandel», das allerdings grösstenteils von Baumarten ausgehe, die für eine Durchschnittstemperatur von unter 14 Grad Celsius waldtauglich seien. Lisa Mathys erklärt: «Es sind aber höhere Durchschnittswerte und vor allem mehr Extreme zu erwarten.»

Im Gegensatz zur LDP lehnt die FDP nicht sämtliche Vorstösse ab. So sind die Freisinnigen beispielsweise dafür, dass die Kantonsangestellten für Reisen unter 1000 Kilometern unbedingt mit dem Zug fahren müssen. FDP-Parteipräsident Luca Urgese sagt: «Der Kanton nimmt bezüglich Klimaneutralität eine Vorbildrolle ein. Da darf man es den Kantonsangestellten durchaus zumuten, für kurze Strecken mit dem Zug zu fahren. Zumal man heute in einem Zug bestens arbeiten kann.»