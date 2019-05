Basler investieren in Museumsneubau

Am liebsten würde Heiner Vischer den Journalistinnen und Journalisten im Rathaus den Notizblock aus den Händen reissen und gleich selber aufschreiben, was dieser Abstimmungssonntag für ihn und für Basel bedeutet. Nicht als Grossratspräsident oder Mitglied der LDP. Er spreche als Präsident der Stiftung zur Förderung des Naturhistorischen Museums Basel. «Das ist mir wichtig, schreiben Sie das bitte so auf», sagt er. Neben ihm SP-Grossrat Sebastian Kölliker, genauso strahlend. Das deutliche Ja zum Neubau für das Naturhistorische Museum und das Staatsarchiv sei ein Signal dafür, dass das Basler Stimmvolk nicht nur ans Sparen denke, sondern durchaus bereit sei, in Infrastrukturen zu investieren, sagt Vischer.