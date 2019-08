Basler bauen Jerusalem neu

Jerusalem hat eine Calatrava-Brücke, Basel hat keine. Am Rheinknie scheiterte 1990 die filigrane neue Wettsteinbrücke des spanisch-schweizerischen Stararchitekten Santiago Calatrava am Veto von Regierung und Verwaltung. In Jerusalem durfte er bauen. Dort wurde seine 118 Meter hohe und rund 50 Millionen Dollar teure Hängebrücke 2008 eingeweiht.