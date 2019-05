Basler Regierung will mehr Schallschutzfenster bei Osttangente

Insgesamt will der Kanton Basel-Stadt entlang der Osttangente nun 1'900 Schallschutzfenster an 91 Liegenschaften ganz oder teilweise finanzieren, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Bisher war von 1'350 subventionierten Schallschutzfenstern an 59 Gebäuden die Rede. Die geschätzten Kosten steigen von 2 auf 2,5 Millionen Franken.