Basler Regierung will E-Trottinette-Anbieter nicht stärker einschränken

Schnell, abenteuerlich, gefährlich und «e weeneli tüür». Etwa so lässt sich die momentane Situation rund um die Elektrofahrzeuge zusammenfassen. In der Region Basel waren bereits im Juni 2019 rund 400 solcher ­E-Trottis im Umlauf. Heute sind es ungefähr doppelt so viele. Weltweit ist der Markt mit einem jährlichen Umsatz von fast 20 Milliarden Franken riesig.