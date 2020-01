Basler Regierung droht KMU mit Submissionssperren

Der Kanton Basel-Stadt will im Bereich Lohngleichberechtigung ein weiteres Kontrollinstrument installieren. Die Regierung hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Behörden Unternehmen, die bei einer Beschaffung eine Offerte einreichen und dann den Zuschlag erhalten, überprüft werden sollen, ob sie die Lohngleichheit für Mann und Frau einhalten. «Fehlbaren Unternehmen wird die Möglichkeit eingeräumt, in einer angemessenen Frist Korrekturen vorzunehmen», so das Präsidialdepartement – 12 Monate haben die Firmen dann Zeit, die Lohngleichheit zu erfüllen. «Danach können Sanktionen ausgesprochen werden.» Zuständig für die Kontrollen soll die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern mit der Leiterin Leila Straumann sein.