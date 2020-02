Basler Polizistin zieht sich aus – zu Aufklärungszwecken

Obwohl die Unterwäsche, in der die Polizistin anfangs zu sehen ist, weder aufreizend noch besonders knapp ist, ist es ein ein gewisses Risiko, sich so zu zeigen. Sie könnte wiedererkannt und deshalb angepöbelt werden. «Die Kantonspolizei klärt ihre Mitarbeitenden auf, bevor ein Beitrag gefilmt wird», sagt Mediensprecher Toprak Yerguz dazu. Man achte darauf, dass nur Personen zu sehen seien, die kein Problem damit hätten, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Polizei steht auf Challenges

Das Video stösst in den Sozialen Medien jedenfalls auf Begeisterung. Aus der Politik hingegen gibt es sanfte Kritik: «Es ist positiv, dass die Kantonspolizei mit dem Filmchen aufzeigt, was Polizisten und Polizistinnen leisten», sagt etwa Basta-Grossrätin Tonja Zürcher. «Dafür wäre es aber nicht nötig gewesen, die Polizistin in Unterwäsche zu zeigen.» Ausserdem frage sie sich, weshalb eine Frau dafür ausgesucht wurde, wo doch die Mehrheit der Polizei noch immer männlich sei. «Diese Frage haben wir uns erst gar nicht gestellt. Es geht im Video um die Ausrüstung und diese tragen sowohl Mann und Frau», sagt Toprak Yerguz dazu.

Es ist nicht der erste Beitrag der Basler Kantonspolizei dieser Art. Im Dezember erst machten die Ordnungsbeamten bei der sogenannten «Git up Challenge» mit und boten eine kurze Tanzeinlage. Auch der «Tetris Challenge» stellten sie sich und drapierten sämtliche Gegenstände, die sich in einem Polizeiauto befinden, ordentlich auf dem Boden. Immer mit einem attraktiven Bild oder Video auf Facebook.