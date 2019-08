Basler Polizei will sich gegen Racial Profiling sensibilisieren

In der auf die Polizeischule folgende erweiterte Grundausbildung im Polizeikorps soll das Thema «Cop Culture» stärker gewichtet werden. Ebenso bei der obligatorischen Weiterbildung im dritten Dienstjahr. Für Kadermitarbeitende im Aussendienst wird die Teilnahme am Workshop «Polizei und Gesellschaft im Wandel» des Schweizerischen Polizei-Instituts obligatorisch.

2020 will die Kantonspolizei spezielle Antidiskriminierungstrainings einführen. Die Polizisten sollen in so genannten «Blue Eyed Workshops» Erfahrungen sammeln, wie sich Diskriminierung anfühlt. Überdies hat die Kantonspolizei an der Universität Basel ein Forschungspraktikum initiiert, das sich unter anderem mit dem Thema diskrimierende Personenkontrolle befasst.

Keine Kontroll-Quittungen

Auf das im Vorstoss angeregte Pilotprojekt mit der Abgabe von Quittungen nach Personenkontrollen will die Basler Regierung indes verzichten. Die Quittungen hätten Betroffene von wiederholten Kontrollen schützen sollen. Die Aufbewahrung von Daten aus «erfolglosen Personenkontrollen» seien überdies aus persönlichkeitsrechtlicher Sicht problematisch, heisst es in der Mitteilung.

Die Regierung weist darauf hin, dass in Basel kein Gerichtsentscheid bekannt sei, der eine Personenkontrolle als diskriminierend und damit rechtswidrig qualifiziert habe. Die Beschwerdestelle des Justiz- und Sicherheitsdepartements habe aber seit 2012 in zwei Fällen objektive Indizien für diskriminierende Kontrollen feststellen müssen.