Basler Polizei löst unbewilligte Demo mit Hilfe von Tränengas auf

«Da eine Abmachung unbeachtet geblieben war, musste die Polizei dazu kurz Reizstoff einsetzen. Auf der Route vom Claraplatz über die Mittlere Brücke war es zu zahlreichen Sprayereien gekommen», schreibt die Polizei weiter. Der öffentliche Verkehr sei während der Kundgebung behindert worden. Den Behörden sind indes keine verletzten Personen bekannt.

«Trauer zu Wut, Wut zu Widerstand!»

Unter der Parole «Grenzen öffnen – Solidarität statt Faschismus» hatten Linksautonome in den sozialen Medien zu einer Kundgebung am Basler Claraplatz aufgerufen. Man wolle sich mit den tausenden Flüchtlingen solidarisieren, die zur Zeit an der griechisch-türkischen Grenze festsitzen, hiess es in dem Aufruf. Die griechische Grenzwache schiesse auf Menschen, und Faschisten machten Jagd auf Geflüchtete. «Jetzt alle gemeinsam auf die Strasse: Trauer zu Wut, Wut zu Widerstand!»

Gemäss Polizeiangaben fanden sich rund 200 Teilnehmer zur unbewilligten Demonstration ein. «Als vermummte Kundgebungsteilnehmer geschützt durch Sympathisanten ab der Mittleren Brücke wiederholt Geländer und Wände versprayten, entschied die Kantonspolizei, den Demonstrationszug abzumahnen und zu stoppen», schreiben die Ordnungshüter. Nach dem Mitteleinsatz habe sich sich die Kundgebung teilweise aufgelöst. Eine grössere Gruppe sei jedoch noch zum Voltaplatz weitergezogen, wo die Kundgebung gegen 20.30 Uhr endete.