Basler Politiker fordern Gratis-ÖV für Kinder und junge Erwachsene

Die Initianten rechnen für die Gratis-U-Abos mit Kosten von 15.5 Millionen Franken. Woher sie das Geld nehmen wollen, wissen sie auch schon – oder zumindest Teile von ihnen wissen es: «Glücklicherweise wurde im Frühling ja die Topverdienersteuer angenommen, mit der wir voraussichtlich 16 Millionen Steuertrag mehr haben», sagt Juso-Präsident Nicolas Eichenberger. «Natürlich funktioniert das nur, wenn alle mitziehen und die Dividenbesteuerungs-Vorlage der Bürgerlichen, welche die Topverdienersteuer wieder aushebeln würde, ablehnen», fügt er mit strengem Seitenblick auf die GLP-Vertreter Esther Keller und Emmanuel Ullmann an.

SP-Grossrätin Sarah Wyss wittert drohenden Unmut in ihrer neu gegründeten Klima-Allianz und greift ein: «Im Vordergrund steht die Idee des Gratis-ÖVs. Über die Finanzierung wird letztlich die Regierung entscheiden.» Heisst: Die Juso durfte den Punkt mit der Topverdienersteuer jetzt mal reinschreiben, zu Ende diskutiert ist darüber jedoch noch nicht. Vor dem Hintergrund, dass der Kanton dieses Jahr voraussichtlich keinen Überschuss verbuchen wird, dürfte die Finanzierung zum grössten Streitpunkt werden, sollte die Vorlage in den Grossen Rat kommen. Dafür müssen die Initianten 3000 Unterschriften innerhalb von 18 Monaten sammeln.

BastA! Hätte am liebsten Gratis-ÖV für alle

Die GLP, die in Fragen von Wirtschaftlichkeit gegen Ökologie im Grossen Rat bisher oft den Ausschlag gab, hat ihren Standpunkt dieses Mal jedenfalls bereits gewählt. Mit Esther Keller und Emmanuel Ullmann war die kleine Partei an der Pressekonferenz vom Mittwochmorgen gleich doppelt vertreten – im Gegensatz zur BDP, deren Vertreter nicht auftauchte.

Die beiden Grünliberalen betonten insbesondere den ökologischen Aspekt: «Wenn junge Erwachsene sich daran gewöhnen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass sie sie später ebenfalls vorziehen», so Esther Keller. Andererseits besteht die Gefahr, dass der Gratis-ÖV die Kinder motiviert, seltener Velo zu fahren. Sie unterstützt die Initiative daher mit einem zusätzlichen Vorstoss, der Leihvelos an Schulen fordert.

BastA!-Grossrätin Tonja Zürcher, die neben Keller sitzt, interessiert sich weniger für Leihvelos als für das umverteilende Element der Initiative: «Mobilität ist ein wichtiger Faktor zur Armutsbekämpfung. So können alle Jugendlichen Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten in der Nähe erreichen», sagt sie. Die BastA!, das gibt Zürcher offen zu, wäre auch offen für einen Gratis-ÖV für die gesamte Bevölkerung, wie er in den 70er-Jahren von der POCH in Basel gefordert wurde. Allerdings würde solch eine Forderung wohl kaum die Unterstützung der Mitte – oder auch weiter Teile der SP – finden. «Wir fordern jetzt erst einmal den Gratis-ÖV für Kinder und Jugendliche», so Zürcher mit schelmischen Lächeln.