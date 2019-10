Basler Parkhäuser werden billiger

Mit dem günstigeren Abendtarif in den drei grossen staatlichen Parkhäusern City, Steinen und Elisabethen will die Regierung gemäss der Mitteilung einen Beitrags leisten zur Belebung der Innenstadt. Mehr Menschen sollen dort abends flanieren, ohne zuvor mit ihrem Auto lange nach einem freien Parkplatz suchen zu müssen. Von den drei Parkings aus können de Besucherinnen und Besucher zu Fuss in die Innenstadt gelangen. Mit der Ankündigung günstigerer Abendtarife reagierte die Regierung im Juli auf die Gesetzesinitiative «Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren». Das Volksbegehren war 2018 von Betrieben aus der Basler Innenstadt 2018 eingereicht worden und liegt derzeit beim Grossen Rat.

Vor allem Fahrer profitieren

Die Initiative verlangt, dass in Basel auf öffentlichem Grund nachts und an Sonntagen gratis parkiert werden darf. Überdies dürften die Parkgebühren auf Allmend und in staatliche Parkhäusern nicht über dem Schnitt von fünf Referenzstädten in Frankreich und Deutschland liegen. Diese Forderungen gehen der Regierung jedoch zu weit, weshalb sie dem Grossen Rat Ablehnung des Volksbegehrens beantragt. Profitieren würden von diesem in erster Linie auswärtige Autofahrerinnen und Autofahrer, gibt die Exekutive zu bedenken.

In ihrem Gegenvorschlag sieht die Regierung demgegenüber eine massvolle und gezielte Massnahme, die überdies vorerst auf zwei Jahre befristet ist. Früheren Angaben gemäss entgehen der Staatskasse durch die günstigeren Abendtarife rund eine Millionen Franken pro Jahr.

Tagsüber, von 8 bis 17 Uhr, kostet die Stunde in den drei Parkings weiterhin drei Franken. Zwischen 24 und 8 Uhr gilt der Nachttarif von einem Franken pro Stunde.