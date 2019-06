Basler Paar muss neun Monate auf einer Luftmatratze schlafen

Wie hatten sich Rolf Schneider und seine Partnerin Claire Doppler auf diesen 1. August 2018 gefreut, an dem sie ihre neue Wohnung in Muttenz hätten beziehen wollen. «Endlich muss ich im Mehrfamilienhaus in Kleinhüningen nicht mehr die endlosen Stockwerke hochsteigen, mein Arzt wird bequem erreichbar sein.» Das war das wichtigste Argument für das Paar auf seiner Wohnungssuche, denn Rolf Schneider wartet auf eine neue Niere und muss zwei- bis dreimal pro Woche zum Arzt. Am neuen Wohnort würde alles stimmen: Mit dem Vermieter, einem Besitzer mehrerer Liegenschaften in der Region, ist der Dialysepatient auf gleicher Wellenlänge und teilt dieselbe Leidenschaft: schöne Autos.