Basler Mercedes-Filiale im Visier prokurdischer Vandalen

Weil die türkische Armee mit Lastwagen von Mercedes in Nordsyrien eingefahren ist, gerät der Konzern in das Visier von Aktivisten. «Mercedes Benz verdient am Krieg gegen Rojava», sprühten Aktivisten in der Nacht auf Freitag grossflächig an die Glasfront der Kestenholz Niederlassung beim Basler St.-Jakob-Park, wie 20 Minuten berichtete. Ein Video der Aktion stellten sie daraufhin ins Netz.