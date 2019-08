Basler Kantonsangestellte sollen mit dem Zug fahren

Mitarbeitende des Kantons Basel-Stadt, die geschäftlich unterwegs sind, sollen künftig zum Schutz des Klimas vermehrt den Zug statt das Flugzeug nehmen. Geflogen werden soll nur noch, wenn die Dienstreise mehr als sechs Stunden dauert.

Für Geschäftsreisen bis zu sechs Stunden soll in der Regel die Bahn genutzt werden, teilte die Regierung am Dienstag in ihrer Reaktion auf eine SP-Motion aus dem Grossen Rat zurück. Im Vorstoss war für Flugreisen von Kantonsangestellten eine Distanz von mindestens 1000 Kilometern gefordert worden.