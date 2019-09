Basler Jungfreisinnige ziehen Politik-Schulfach-Initiative zurück

Politische Bildung soll analog zu Medien und Informatik neu in die Stundentafel aufgenommen werden. Dafür ziehen die Basler Jungfreisinnigen ihre Initiative zurück.

Das baselstädtische Erziehungsdepartement (ED) gab den Erfolg der Verhandlungen mit dem Inititativkomitee am späten Mittwochnachmittag bekannt. Details und nächste Schritte will das ED am Freitag vor den Medien erläutern. Zu ihrer 2016 eingereichten Initiative fordern die Jungfreisinnigen ein Fach Politik während mindestens eines Jahres in der obligatorischen Schulzeit. Dies soll ein gewisses politisches Basiswissens sicherstellen.