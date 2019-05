Basler Jugendliche sind immer cleaner

Die Basler Jugendlichen zeigten sich in jüngster Vergangenheit weit weniger experimentierfreudig in Sachen Alkohol und Tabak oder illegalen Substanzen als auch schon, wie die Analyse einer Befragung von Schülern der 9. Klasse in Basel-Stadt hervorgeht. Über einen Zeitverlauf von elf Jahren geht der Konsum von Zigaretten, Cannabis und Alkohol sogar merklich zurück. «Aktuell haben 88 Prozent der Schüler noch nie Zigarette geraucht und 85 Prozent noch nie Cannabis konsumiert», heisst es im Bericht. «E-Zigaretten haben 31 Prozent der Schüler schon einmal ausprobiert, regelmässig werden diese jedoch selten geraucht. Rund 39 Prozent aller Schüler hatten schon einmal Kontakt zu Alkohol.»

Innerhalb der Basler Schülerschaft berichteten männliche Schüler von einem höheren Suchtmittelkonsum als ihre Mitschülerinnen, etwas, das seit Jahren bekannt ist und sich mit internationalen Studien vergleichen lässt.

Arabische Rauchgewohnheiten nehmen zu

Für die Jahre 2016 und 2017 wurde erstmals nach dem Konsum von weiteren psychoaktiven Suchtmitteln und Medikamenten gefragt, gemeint sind Schnupftabak, Snus, Wasserpfeife, Ecstasy, und Heroin, Kokain, Beruhigungsmittel sowie andere Medikamente. Der Konsum dieser Substanzen war unter den Schülerinnen und Schülern insgesamt gering, so der neue Bericht. Ecstasy, Heroin, Kokain und Schnupftabak wurden von keinem der Jugendlichen regelmässig konsumiert. Auch die Tabakprodukte Snus und Schnupftabak waren wenig verbreitet.

Wasserpfeiferauchen hingegen steigt in der Beliebtheit: 24,3 Prozent der Jugendlichen gaben an, schon einmal an einer orientalischen Schlauchpfeife gezogen zu haben; regelmässiges Wasserpfeiferauchen jedoch war eher selten.

Auch nationale Erhebungen zeigen eine Zunahme des Konsums von Wasserpfeife insbesondere bei der jüngeren Altersgruppe. Die Gefahr: «Durch den aromatisierten Tabak kann das Wasserpfeiferauchen eine schmackhafte Einstiegsdroge zum Zigaretterauchen darstellen», hält der Bericht fest. Dass Wasserpfeifen neben Nikotin mindestens 82 weitere schädliche, teilweise krebserregende Substanzen enthalten, sei vielen Jugendlichen nicht bewusst.

Kiffen hat Reiz verloren

Obwohl die Gegner einer Lockerung des Cannabisverbotes unermüdlich von negativen Folge für die Minderjährigen warnen, würde ein Abgabemodell eingesetzt, zeigt sich bei den Schülern eine Abnahme des Cannabiskonsums. 85 Prozent der Jugendlichen hatten im Jugendgesundheitsbericht 2016/2017 angegeben, noch nie Cannabis probiert zu haben. Die Cannabisabstinenz hat damit seit gut zehn Jahren kontinuierlich zugenommen. Abgenommen hat demzufolge auch der Anteil jener Schüler, die in der Befragung angaben, in den vergangenen 30 Tagen einmal oder mehrere Male gekifft zu haben. Auch hier sind es vor allem junge Männer, die Marihuana konsumieren. In nationalen Erhebungen ist der problematische Cannabiskonsums bei 15- bis 24-Jährigen seit 2004 rückläufig.

E-Zigaretten sind out

Auch Alkohol und Tabak verlieren an Attraktivität. Der positive Trend zu einem Rückgang des Zigarettenkonsums bei Jugendlichen in Basel-Stadt deckt sich mit nationalen und europäischen Erhebungen zum Rauchverhalten bei Jugendlichen. Auch E-Zigaretten üben weniger Faszination aus als in den vergangenen Jahren. Rund 94 Prozent der Schülerinnen und Schüler gaben an, in den vergangenen 30 Tagen keine E-Zigaretten geraucht; nur ein Schüler hielt in der Befragung fest, täglich E-Zigaretten zu konsumieren, das sind 0,1 Prozent der befragten Schüler. Auch beim Alkohol sind es vor allem die Jungen, die deutlich mehr konsumieren als die gleichaltrigen Mädchen.