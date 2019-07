Basler Innenstadt – «Keine Autos, keine Passanten, keine Geschäfte»

Pro und Contra autofrei

Dass es anders gehen könnte, beweise Lörrach, schreibt Hans Peter Heusser: «Dort stehen ähnliche Geschäfte an bester Lage, das Parking ist fünf Schritte entfernt, und der Laden ist voll. Dort sind auch Auswärtige mit Auto willkommen, ganz im Gegensatz zu Basel. Also weicht man aus und geht in die Zentren rund um Basel.»

Gerade das Beispiel ­Lörrach provoziert jedoch auch Widerspruch, schliesslich sei die dortige Shoppingmeile eben auch autofrei, argumentieren mehrere Leser, wenngleich diese im Vergleich zu Basel sehr klein sei. «Die autofreie City ist eine absolute Voraussetzung für eine attraktive Fussgängerzone. Wie zum Beispiel Lörrach, Freiburg, Stuttgart, München, Barcelona haben alle attraktiven Citys eine verkehrsfreie Flaniermeile.» Michael Trümmer setzt noch einen drauf: «Die ewig gestrigen Autofahrer möchten am liebsten einen Drive-in-Globus.»

Kaum Ideen vorhanden

Neben dem Verkehrsdilemma werden andere Probleme der Innenstadt diskutiert. Und immer wieder landen die Leser bei Entscheidungen der Basler Regierung. «Mit Staatsgeldern baute man zwei Shuttle-Trams in billigere Einkaufszonen im nachbarschaftlichen Ausland», kritisiert Andreas Meyer den grenz­überschreitenden Ausbau der Tram­linien 3 und 8. Meyer sieht ­weitere entscheidende Fehler im Nein zu längeren Ladenöffnungszeiten, was ebenfalls der ausserkantonalen Konkurrenz und dem Onlinehandel zugutekomme.

Viel kritisiert wird auch der Zustand der Innenstadt: «Jede andere Zone ist der Regierung wichtiger. Etwa die Party-Meile am Rheinufer oder die Gentrifizierung der Aussenquartiere. Die einzige Idee zur Belebung: ein Hundepark.» Andreas Meyer spielt dabei auf den Vorschlag von Regierungsratskandidatin Tanja Soland (SP) an, die vor einigen Jahren auf dem Marktplatz einen Hundepark einrichten wollte und damit für viel Spott sorgte.