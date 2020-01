Basler Gewerbeverband greift Staatskanzlei an

Sich keines Fehlers bewusst

Marco Greiner, Vizestaatsschreiber und Regierungssprecher, versteht die Aufregung des Gewerbeverbands nicht. Man habe die Abstimmungsunterlagen nach bestem Wissen und Gewissen, ausgewogen und verständlich verfasst, sagt er. «Wenn aber der Gewerbeverband anderer Meinung ist, dann bleibt es ihm ­unbenommen, den Rechtsweg zu beschreiten.»

Der Gewerbeverband habe die Staatskanzlei am Donnerstag über die vermeintlichen Fehler in den Abstimmungsunterlagen in Kenntnis gesetzt. «Wir haben dazu ausführlich Stellung genommen», sagt Greiner. Niemand habe aber eine Richtig­stellung verlangt. «Ich würde mir wünschen, dass der Gewerbe­verband seine Forderungen nicht über die Medien stellt, ­sondern direkt mit uns Kontakt aufnimmt.» Die Medienmitteilung des Gewerbeverbands habe er nicht erhalten. Deshalb will sich Greiner auch nicht zum Urteil des Appellationsgerichts äussern, aus dem der Gewerbeverband zitiert.

«Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass wir einen Fehler begangen haben, wovon wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgehen, würden wir für eine Richtigstellung sorgen», sagt Greiner. Bis dahin wird die Staatskanzlei aber nichts unternehmen.

Auf Twitter wehrt sich SP-Grossrat Kaspar Sutter für die Staatskanzlei. Sie habe lediglich das Wording des Gewerbedirektors Gabriel Barell übernommen. Dieser sagte in der Ausgabe der Gewerbezeitung «kmu news» vom März 2016: «Unser Miteinander im Verkehr ist gelebte ­Realität. Jeder Verkehrsträger hat seine Berechtigung und seinen optimalen Einsatzzweck. Deswegen sollen alle Verkehrsträger gleich behandelt und auch gefördert werden.» Gelebter Abstimmungskampf.