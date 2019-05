Basler Finanzdirektorin Eva Herzog hört Ende Januar 2020 auf

Bürgerliche irritiert

Die bürgerlichen Parteien zeigten sich am Montag irritiert über Herzogs vorzeitigen Rücktritt. Entgegen der politischen Tradition würden damit ohne zwingenden Grund in diesem Jahr nationale Parlamets- mit kantonalen Regierungswahlen vermischt, halten CVP, FDP und LDP in einer gemeinsamen Mitteilung fest.

Die drei Parteien wollen jedoch die bevorstehende Ersatzwahl nutzen, in der Basler Regierung «eine neue Mehrheit» zu erreichen. Für eine gemeinsame Kandidatur wollen CVP, FDP und LDP auch den Kontakt zu andern Parteien «aus dem nicht-linken Spektrum» suchen.

Die Ersatzwahl kann nach Auskunft von Regierungssprecher Marco Greiner frühestens am 20. Oktober stattfinden, also gleichzeitig mit den Eidgenössischen Wahlen. Den Wahltermin muss die Regierung jedoch noch festsetzen. Derzeit hat die SP als stärkste Partei im Stadtkanton in der Regierung drei Sitze. Grüne, CVP, FDP und LDP haben je einen Sitz.