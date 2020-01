Der Weihnachtsgottesdient in der Kleinhüninger Kirche wurde gestört. Menschen, welche am Heiligen Abend Ruhe und Besinnlichkeit eines Gottesdienstes suchten, wurde dieses Erlebnis verwehrt. Psychische Gewalt und auch die Angst vor physischer Gewalt in einer Kirche statt ungehinderter Ausübung des Glaubens.