Basel und seine Baustellen

Zu früh gefreut. Wer glaubte und hoffte, die Dauerbaustelle am Steinenberg würde rechtzeitig auf die Herbstmesse hin verschwinden, sah sich enttäuscht. Noch am 31. Oktober vermeldete ein Schild, dass die Arbeiten im 10. Monat des Jahres abgeschlossen sein würden, also spätestens an diesem Tag. Doch am 1. November wurde quasi über Nacht aus der 10 eine 12. Die IWB bauen nochmals zwei Monate länger – weshalb, weiss niemand. Und so müssen sich Einheimische wie Touristen auch während der Herbstmesse und in der Weihnachtszeit weiterhin durch die Baustelle quälen, wenn sie zur Kunsthalle oder zum Theater gelangen wollen. Vor allem für die Kunsthalle mit ihrem Ausstellungs- und Restaurationsbetrieb ist die Dauerbaustelle ein Ärgernis, das zudem weniger Besucher und Gäste mit sich bringt. Es ist schon augenfällig, wie langsam Baustellen vorankommen, für die die öffentliche Hand oder, wie im Fall der IWB, staatsnahe Betriebe verantwortlich sind. Während die privaten Grossbauten von Roche und Baloise jeden Tag an Höhe gewinnen, bleiben die Gräben für den öffentlichen Leitungsbau scheinbar immer gleich gross. Und nicht selten wird ein Strassenabschnitt, nachdem er endlich saniert ist, schon wieder aufgerissen.