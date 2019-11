Basel ist ein Paradies für Autofahrer

Basel ist autofeindlich. Diese Aussage hört man häufig. Eine Studie sieht das nun aber ganz anders: Sie sieht Basel bei einem Vergleich von hundert Städten weltweit auf dem neunten Rang. In nur acht Städten sollen die Autofahrer noch bessere Bedingungen vorfinden als am Rheinknie. So zumindest lautet der Befund einer Erhebung von Mister Auto, einem europäischen Onlinehändler von Autoteilen. Für die Studie seien Daten von mehreren Hundert Städten auf der ganzen Welt erhoben worden. Als Ergebnis wird eine Auswahlliste mit 100 repräsentativen Städten präsentiert.