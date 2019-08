«Basel in Bern besser wahrnehmen»

Der Bundesbrief, der die Geburt unserer Nation 1291 besiegelte, ist tatsächlich auf «Anfang August» datiert worden, und das heutige Datum, der 1. August als Nationalfeiertag, stimmt also perfekt. Aber wir feiern mehr als nur einen «Geburtstag» mit Festen und Feuerwerk – wir feiern, dass wir in einem Land leben können und dürfen, das eine jahrhundertealte demokratische Tradition hat, und wir sind stolz darauf. In keinem anderen Land hat die Bevölkerung derart viele Möglichkeiten, sich in die Gestaltung des Staatswesens einzubringen wie hier. Und dass dies auch von der Bevölkerung fleissig wahrgenommen wird, ist nicht nur gut, sondern zeigt auch das Vertrauen in unsere direkte Demokratie.