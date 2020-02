Basel droht eine Fasnacht ohne Räppli

Das hat just vor der Fasnacht gerade noch gefehlt! Die grosse Räppliproduktionsmaschine in Näfels steht still. Basel, das während den Drey scheenschte Däg rund 80 Tonnen Räppli verbraucht, droht eine Fasnacht ohne Räppli.

Da muss der Neffe des Räppliproduzenten, der im Kleinbasel wohnt, einspringen. Er hat eine alte Räpplimaschine, doch diese steht dummerweise in einer «Nicht-Fasnächtler-Zone». Die Regierung hat neuerdings solche Gebiete ausgeschieden, weil nicht alle vom Fasnachtstreiben gestört werden wollen.