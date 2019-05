Basel bleibt eine Metropole der Gewalt

So steht es im gestern ver­öffentlichten Bericht des Regierungsrates zur «Kriminalitäts­bekämpfung 2019–2021». Die Polizei, heisst es darin, treffe dann oft auf Täter und Opfer, «die durch Alkohol- und anderen Drogenkonsum enthemmt beziehungsweise hilflos» sind.

Basel nach wie vor gefährlicher

Die Statistik weise zwar einen leichten Rückgang der Delikte im Jahr 2018 auf, sagte Baschi Dürr, Vorsteher des Justiz- und Sicherheitsdepartementes. Er stellte gestern die Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung von Kantonspolizei und Staats­anwaltschaft für die nächsten drei Jahre vor.

Allerdings würden Gewalt­delikte in Basel-Stadt «im ­Vergleich zu anderen Schweizer Städten nach wie vor häufiger» verübt, sagte Dürr. So registrierte die Polizei 2018 beispiels­weise 23 schwere Körperverletzungen. Ein Jahr zuvor waren es noch ­deren 13 gewesen.

Regionale Sogwirkung

Selbst im Kanton Genf, von der Grösse und seiner Grenzlage her mit dem Stadtstaat Basel vergleichbar, ist die Lage weniger dramatisch. Basel-Stadt ist und bleibt die Gewaltmetropole der Schweiz.

Basel entfalte eine viel «ausgeprägtere regionale Sogwirkung als andere Kernstädte» des Landes, lautet ein Erklärungs­ansatz im Bericht. «Basel», so Dürr, ist «die urbanste Stadt der Schweiz». Hier kommen sich vor allem am Wochenende auf relativ engem Raum viele Leute in die Quere. Das erhöhe die Wahrscheinlichkeit von Konflikten.

«keine statistische Auffälligkeit»

Ist auch der hohe Ausländeranteil mit verantwortlich für das Klima der Gewalt? «Nein», sagt Alberto Fabbri, der Erste Staatsanwalt. Es gebe «keine statistische Auffälligkeit». Lediglich beim Bundesasylzentrum Bässlergut kommt es laut Dürr zu überproportional vielen Gewalttaten gegen Beamte.