Basel Ost soll nun konkret werden

Diesen Träumereien gingen rege Debatten voraus. «Keine fünf Jahre ist es her, dass das Volk eine Überbauung Ost abgelehnt hat. Dass dieses Abstimmungsergebnis nicht akzeptiert wird, ist bedenklich», sagte Felix Wehrli, SVP. Ständig werde über Klimaschutz geredet und da solle eine grosse Grünfläche mit Sport- und Erholungszentren überbaut werden.

Genug Areale vorhanden

Jeremy Stephenson, LDP, versuchte Wind aus den Segeln zu nehmen: «Wenn wir diese Motionen überweisen, heisst das noch lange nicht, dass dort auch gebaut wird. Wir wollen einfach kein Denkverbot.» Er sprach von den Motionen in Mehrzahl, weil Christian von Wartburg, SP, eine mit ähnlichem Inhalt lanciert hat. Er will gänzlich neue Ansätze zum Wohnen am Rhein im Rank.

Die SVP und die Grünen kündigten auf jeden Fall erbitterten Widerstand an. Es gehe nicht um ein Denkverbot, sagte Thomas Grossenbacher, Grünes Bündnis. Doch es gebe genug Transformationsareale in Basel, deren Entwicklung zuerst beendet werden sollte. Dazu gehören die Erlenmatt, das Lysbüchel oder das Dreispitzareal. «Wir sind nicht gegen Entwicklung. Doch wir wollen diese intelligent vorwärts bringen.»

Seit fünf Jahren verschärfe sich der Mangel an Wohnraum ständig, sagte Baudirektor Hans-Peter Wessels. Und wenn ständig von den Transformationsarealen gesprochen werde, dürfe man etwas nicht vergessen: «Die Wohnraumproduktion in Basel-Stadt ist tiefer als in fast allen grossen Städten der Schweiz. Darauf möchte ich mit Nachdruck hinweisen.» Gerade aus ökologischer Sicht werde es sich lohnen, mehr Wohnungen zu schaffen, da es dann weniger Pendler gebe. «Man sollte jetzt einsteigen, umsichtig planen und die Bevölkerung in Mitwirkungsprozessen mitnehmen.»

Versetzung der Strasse

Die neue Planung soll sich auf das Gebiet zwischen Rheintalbahnlinie und Rhein und zwischen Rankstrasse und Hörnliallee beschränken. Die Motionäre wollen auch prüfen lassen, ob allenfalls gar die Verlegung der Grenzacherstrasse vom Rhein zum Bahndamm Sinn macht. Dann könnte eine allfällige neue Wohnsiedlung direkt am Rhein liegen. Christian von Wartburg und Sebastian Kölliker, beide SP, zogen dazu Ideen des Künstlers Remy Zaugg und der Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron aus den 1980er Jahren aus der Schublade. Diese sahen die Verlegung der Grenzacherstrasse an den Bahndamm als gute Chance, um attraktives Gelände für den Wohnungsbau frei zu machen.

SVP und Grünes Bündnis kündigten schon an, das Referendum zu ergreifen, sollte wieder ein Plan Ost entstehen. Trotzdem überwiesen die Räte mit 55 Ja zu 26 Nein die Motionen an die Regierung. Doch bis ein Plan spruchreif ist, dürfte es noch lange gehen. Und über diesen wird dann wohl wieder das Volk entscheiden müssen.