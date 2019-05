Badespass auf Rätoromanisch

«Bien di, my dearest ami» – die Basler Primarschüler sollen sich nicht nur mit Frühfranzösisch und dem fast so zeitigen Englisch beschäftigen, sondern sich auch noch für eine weitere Fremdsprache begeistern. Die SP-Bildungspolitikerin Sibylle Benz findet, dass die Kinder in der Schule in Zukunft vermehrt mit Rätoromanisch in Kontakt kommen sollten, etwa in Form einer Projektwoche. So sollen sie «einen Sinn für die vierte Landessprache entwickeln». Das Rätoromanisch könne zudem vielleicht sogar dabei helfen, dass die Schüler mehr Freude am Französischunterricht bekommen, stellt Benz in Aussicht. Sind ja irgendwie verwandt, die beiden Sprachen. Nicht zuletzt soll damit «in unserer multikulturellen ­Stadtkanton-Kultur ein zusätzliches Zeichen für die Viel­fältigkeit gesetzt werden.» Mit Rumantsch zum besseren Miteinander.