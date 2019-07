BVB wählen interne Lösung

Durch dieselbe schleicht sich nun, nur zwei Wochen später, Laglers Nachfolger hinein. Der Verwaltungsrat hat Bruno Stehrenberger, den bisherigen Leiter der Abteilung Verkehr, zum ­neuen Direktor gewählt. Eine Nachricht, die es nach dem Sturm der vergangenen Wochen verdient hätte, dass sie in einem geeigneten Rahmen angekündigt wird. Gross angerichtet an einer Medienkonferenz. Um ein Zeichen zu setzen, den Neuanfang zu signalisieren.

Stattdessen entschieden sich die BVB für eine Standardmitteilung. Als wollten sie möglichst wenig Aufmerksamkeit ­erregen. Der neue Direktor verzichte vorerst auf Interviews, heisst es denn auch im Communiqué. In den kommenden Wochen werde Bruno Stehrenberger in seiner neuen Funktion sämtliche Geschäftsfelder der BVB vertieft analysieren und seine Ziele und Stossrichtungen erst dann der Öffentlichkeit präsentieren.

Erneut ein SBB-Mann

Bei so viel Zurückhaltung kommt der Verdacht auf, dass sich die BVB ihrer Sache nicht sicher sind. «Im Gegenteil», sagt Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler. «Wir haben uns diese Wahl sehr gut überlegt. Es ist ein fundierter Entscheid.» Der Verwaltungsrat habe sich in den letzten zwei Wochen intensiv mit der Frage der Nachfolge beschäftigt und die Optionen externe Lösung, Übergangslösung und interne Lösung genau geprüft. Nach Gesprächen mit Bruno Stehrenberger habe sich bald bestätigt, dass er der ideale Kandidat für diesen Posten sei. Er verfüge über eine mehr als ­dreissigjährige Erfahrung in ­verschiedensten Kaderfunktionen im öffentlichen Verkehr, sei kompetent und geniesse im Verwaltungsrat, der Geschäfts­leitung wie auch bei der Belegschaft hohes Vertrauen.

«Bruno Stehrenberger soll die Möglichkeit haben, zuerst eine Auslegeordnung zu machen, ­bevor er sich den Medien stellt», sagt Hunkeler. Er habe jetzt eine andere Optik: Bisher sei er ­Mitglied der Geschäftsleitung gewesen, neu trage er die Gesamt­verantwortung für die ganzen BVB.

Der 53-Jährige stiess 2016 zu den BVB. Er übernahm zuerst die Leitung der Abteilung Infrastruktur und wechselte später in die Abteilung Verkehr, wo er für rund 800 Mitarbeiter verantwortlich war. Dazu gehörte auch das gesamte Fahrpersonal. Wie sein Vorgänger Erich Lagler und der frühere BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal hat auch Bruno Stehrenberger eine berufliche Vergangenheit bei den SBB. Dies passt nicht ­allen. «Ich erachte einen SBB-­Manager als nicht geeignet, einen städtischen Verkehrsbetrieb zu führen. Es braucht Herzblut, um die BVB wieder auf Kurs zu bringen», sagte SP-Grossrat und Verkehrsspezialist Jörg Vitelli unlängst in der «Basellandschaftlichen Zeitung». Immerhin wird Stehrenberger, der jetzt im Kanton Bern wohnt, für seine neue Funktion als Direktor nach Basel ziehen, wie die BVB mitteilen.