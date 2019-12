BVB speist Unfallopfer mit Gutschein ab

Der Sonntag war fast sommerlich warm. Kurz vor Mittag fuhr ein Rentnerpaar aus Basel am 13. Oktober 2019 in seinem Hyundai von der Dornacherstrasse in Richtung Margarethenstrasse und war auf dem Weg in Richtung Binningen. Plötzlich knallte es. Das Auto wurde mit Wucht zur Seite geschoben. Gleichzeitig gingen die Airbags auf. Der Aufprall drückte die Fahrertür heftig ein und liess die Scheibe bersten. Dann sahen die beiden Rentner, was passiert war: Ein BVB-Bus hatte sie gerammt und aufs Trottoir geschoben. Das Rentnerpaar hatte kein Verschulden am Unfall und war Opfer der Kollision.