BVB soll wieder verstaatlicht werden

47:46 Stimmen, so war das Abstimmungsergebnis um 21:20 Uhr Mittwochnachts. Dann wurde Toya Krummenachers (SP) und Alexander Gröflins (SVP) Motion als eines der letzten Traktanden behandelt – und es war ein wichtiges. Denn, so die Argumentation dieser unheiligen Allianz, seit die BVB ausgelagert wurde, komme sie nicht mehr aus den negativen Schlagzeilen heraus. Deshalb müssen die BVB wieder näher an die kantonale Legislative und Exekutive heranrücken. Heisst: Die Regierung soll wieder zur Verantwortung bei den BVB-Debakeln gezogen werden können. Oder wie es im Motions-Text heisst: Die Führungsverantwortung obliegt dem Regierungsrat und nicht mehr dem Verwaltungsrat. Der Verkehrsdirektor, momentan also Hans-Peter Wessels (SP), soll wieder die Verantwortung für die Missstände bei den Verkehrsbetrieben übernehmen und die Konsequenzen tragen müssen.