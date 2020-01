BVB mit Pannentrams unterwegs

Den längsten Unterbruch fabrizierte aber der Combino 312 auf der Linie 14 beim Aeschenplatz. Wie die BVB bestätigten, dauerte die Blockierung von 8.15 Uhr bis 9.30 Uhr, bis das Tram ins Depot weggestossen werden konnte.

Davon betroffen waren Fahrgäste der Linien 3 und 14, weil die Trams ab Aeschenplatz nicht mehr in die Stadt fahren konnten und zum Dreispitz umgeleitet werden mussten. «Aufgrund der Blockierung wurden die Fahrzeuge der Linien 3 und 14 vom Aeschenplatz via MParc und zurück via Denkmal in die Innerstadt umgeleitet. Dies führte zu einer zusätzlichen Fahrzeit von knapp sieben Minuten. Die Fahrgäste konnten alternativ am Aeschenplatz auf die anderen Linien umsteigen», schreiben die BVB. Nachdem die Blockierung behoben war, kam es während weiteren rund 45 Minuten zu Folgeverspätungen.

Problemkind Flexity

Gemäss Darstellung von Tramführern ist das Flexity-Tram zur Zeit das anfälligste Fahrzeug in der BVB-Flotte. Immer wieder komme es zu Fehlermeldungen der Bordcomputer. Dies führe je nach Schwierigkeitsgrad dazu, dass das Flexity «schnellabgerüstet» werden muss. Diese Shut-Down-Prozedur dauert in der Regel bis zu sieben Minuten. Der Combino sei weniger anfällig. Doch eine Panne bei diesem Tramtyp wirke sich in der Regel dramatischer aus, wie im Fall Aeschenplatz.

Die BVB mögen die Erfahrungen der Tramführer statistisch nicht stützen. Die Anfälligkeit sei über die Fahrzeugfamilien ziemlich ausgeglichen, heisst es. «Alle Fahrzeugtypen sind im gleichen Ausmass von Defekten betroffen», schreibt der Mediendienst.

Generell könne aber gesagt werden, dass sich die Zuverlässigkeit der Tramflotte seit 2016 kontinuierlich verbessert habe. Das habe mehrheitlich mit der Ausmusterung der pannenanfälligen Guggummere-Fahrzeuge zu tun, aber auch mit der Behebung der Kinderkrankheiten der neuen Flexity-Fahrzeugflotte. Diese Einschätzung teilen die Tramführer wiederum nicht.