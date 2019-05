BVB in den tiefroten Zahlen

Als Erfolg taxiert wurde auch der Pilotbetrieb mit dem ersten Elektrobus. Bis 2027 will die BVB alle ihre Busse mit erneuerbarer Energie fahren lassen. Das detaillierte Konzept zum Bussystem soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden, so dass die Regierung dem Grossen Rat bis Mitte 2020 einen entsprechenden Ratschlag wird präsentieren können, hiess es.

Zufrieden zeigten sich Geschäftsleitung und Verwaltungsratspräsidentin auch mit den Erneuerungsarbeiten an der Infrastruktur. Die Erneuerung von über 8,2 Gleiskilometern habe termingerecht erledigt werden können. Und auch bei der Behebung der ausserordentlichen Gleisschäden sei man auf Kurs. Diese seien wegen ungenügender Wartung von Tramzügen entstanden.

Wie weiter mit der Linie 3?

Noch keine Aussagen machen konnten die Verantwortlichen am Montag, wie es mit der Tramlinie 3 weitergehen soll. Am 2. Mai hatten die BVB mitgeteilt, dass die grenzüberschreitende Linie wegen wiederholter Vandalenakten und Angriffen in den Nachtstunden nicht mehr auf französischen Boden geführt wird.

Der Austausch mit den französischen Behörden laufe weiter, sagte Lagler. Diese seien stets über den aktuellen Stand der Dinge informiert gewesen.