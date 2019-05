BVB im Schneckentempo

Die BVB werden von einer eigentlichen Pechsträhne verfolgt. Am Nachmittag haben die Verantwortlichen versuchsweise beim Bankenplatz das Tempo von 10 Kilometern pro Stunde auf Schneckentempo am dicht befahrenen Steinenberg verlangsamt. Der Grund: In einem Bereich auf dem Bankenplatz sackte der Strassenkoffer unter dem Gleis ab, es kam dort zu einem Riss im Herzstück.