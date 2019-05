BVB im Niedergang

Dann aber geschah Epochales. Der Regierungsrat aus der Ostschweiz setzte ein nahezu dem Grössenwahn verfallenes Management ein, das die BVB von Grund auf, ganz unbaslerisch umkrempeln wollte. Dies läutete den Niedergang der BVB ein. Seither existieren massivste Infrastrukturprobleme. Von der Einsetzung dieses Managements haben sich die BVB nicht mehr erholt, es rumort beim Personal. Das Team, welches das Debakel eingeleitet hatte, musste den Hut nehmen. Aber Wessels säuberte gleichzeitig den BVB-Verwaltungsrat: Wer sich kritisch gegen diese unheilvolle Entwicklung stellte, musste gehen.

Das Personal ist kränker denn je

Unter diesen Prämissen hat Wessels die SBB-Personalie Erich Lagler an Bord geholt. Und Lagler installierte seine SBB-Entourage. Dieses Management vermochte das Ruder nicht herumzureissen. Im Gegenteil: Nach unzähligen Fehlentscheiden ist das ­Personal kränker denn je. Drei Jahre in Folge verzeichnen die BVB einen Fahrgastrückgang in Millionenhöhe.

Wer bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum und erweitertem Schienennetz ­Kunden und sein Personal verliert, hat etwas grundsätzlich falsch gemacht. Erich Lagler ist ­eine weitere Fehlbesetzung von Wessels.