BVB haben neuen Fahrzeug-Chef

Der Verwaltungsrat habe Oppikofer am Mittwoch ernannt, teilte die BVB am Donnerstag mit. Der ausgebildete Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur ist seit 2014 in führenden Funktionen im Unternehmen. Die neue Funktion übt er ab Juni 2019 aus.

Die Reorganisation der Bereiche erfolgt im Rahmen einer 2018 begonnenen strategischen Unternehmensentwicklung. Der bisherige, befristet angestellte Technikchef Ludwig Näf verlässt die BVB bis im Sommer. Bis die Zusammenführung abgeschlossen ist, soll Näfs Stelle operativ auf Mandatsbasis geführt werden.