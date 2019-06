Autofahrer begeht in Basel Fahrerflucht

Am Samstagmorgen um 9.15 Uhr kam es in der Basler Felsplattenstrasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einer Velofahrerin, teilte die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mit. Die Frau stürzte vom Velo und blieb verletzt liegen.

Der Lenker des Personenwagens fuhr nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Roggenburgstrasse. Er kümmerte sich demnach nicht um die verletzte Velofahrerin.

Personen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 061 699 12 12).