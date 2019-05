Australische Echsen mit Unterschieden

Stachliger Schwanz

Während der letzten Monate wurde das Stachelschwanzwaranen-Zuchtpaar etwas kühler und voneinander getrennt gehalten; denn bei den steigenden Temperaturen kann man bei ihnen oft Paarungen beobachten. Diese Waranart erreicht eine Gesamtlänge von rund 70 Zentimetern, wobei etwa zwei Drittel auf den langen, mit Stacheln versehenen Schwanz fallen. Diese Art lebt in trockenen, felsigen Gebieten des nördlichen und zentralen Australiens. Bei Gefahr verkriechen sich die Warane in Felsspalten, die sie mit dem dornigen Schwanz verschliessen, um sich so vor Feinden zu schützen.

Fettschwanz

Die knapp 40 Zentimeter langen Tannenzapfenechsen ähneln, wie der Name es bereits vermuten lässt, einem Tannenzapfen. Der kurze, abgerundete Schwanz dient als Fettspeicher. Diese Art kommt in der südlichen Hälfte Australiens vor und bewohnt dort Grasländer, Buschsavannen, aber auch trockene Wälder. Diese, sich sehr langsam bewegende Echse, aus der Familie der Skinke, übernimmt dort die ökologische Nische der Landschildkröten, welche in Australien komplett fehlen. Fühlt sich die Tannenzapfenechse bedroht, so kann sie sich aber weder in einen Panzer, ähnlich der Schildkröte, noch in eine Felsspalte, wie der Stachelschwanzwaran, zurückziehen. Sie verfolgt das Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Denn im Falle einer Bedrohung reisst sie ihr Maul weit auf und versucht den potentiellen Feind durch das Herausstrecken ihrer grossen, blauen Zunge einzuschüchtern.

Unterschiedliche Fortpflanzung

Ausserhalb der Fortpflanzungszeit leben die Stachelschwanzwarane wie die meisten Warane einzelgängerisch. Rund 120 Tage nach der Eiablage schlüpfen die etwa zwölf Zentimeter langen Jungtiere. Während des Schlüpfens herrschen meist Temperaturen um die 27 bis 30 °C. Dabei sind sie jungen Warane ab dem ersten Moment auf sich allein gestellt.

Ganz im Gegensatz dazu ist die Tannenzapfenechse lebendgebärend. Das Weibchen bringt nach einer Tragzeit von 4 bis 5 Monaten ein oder zwei (ganz selten drei) Jungtiere zur Welt, die mit einer Gesamtlänge von 15 Zentimetern fast 40 Prozent der Grösse der Mutter aufweisen. Ein weiterer Unterschied zum Stachelschwanzwaran, und unter Reptilien eine absolute Besonderheit, ist die Tatsache, dass Tannenzapfenechsen über viele Jahre hinweg streng monogam sind und auch im Zoo einen anderen, neuen Partner nicht akzeptieren würden. Im Basler Zolli hofft man daher, dass sich das noch junge Paar gut versteht und, wie schon die Stachelschwanzwarane in den Vorjahren, zur erfolgreichen Fortpflanzung schreitet. Das Paar gehört zu einer besonders prächtig gefärbten Form, die man im südwestlichen Australien in der Nähe von Kalgoorlie findet.