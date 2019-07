Ausländische Gäste bescheren Basler Hotels weiteres Wachstum

Seit Jahren steigende Übernachtungszahlen

Zugenommen hat indes die Zahl sowohl der in- wie auch der ausländischen Gäste. Abgestiegen sind im ersten Halbjahr in Basel insgesamt 350'515 Gäste, was einem Plus von 3,5 Prozent entspricht. Bei den ausländischen Gästen betrug die Zunahme 4,5 Prozent, bei den inländischen 1,7 Prozent.

In den Basler Hotels werden seit Jahren steigende Übernachtungszahlen registriert. 2018 wurde der 13. Logiernächte-Rekord in Folge verzeichnet. Der 14. Höchstwert zeichnet sich für das laufende Jahr ab.