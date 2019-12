Ausländer sollen in Basel abstimmen dürfen

Initiantin Edibe Gölgeli (SP) verglich die direkte Demokratie im Kanton Basel-Stadt mit einer gezogenen Handbremse an einem Automobil. Da seien viele Migranten, die bei politischen Diskussionen auf kantonaler Ebene mitbestimmen wollten, dies aber nicht dürften. Dass die rund 35 Prozent Ausländer in Basel-Stadt nicht mitreden könnten, führt laut Gölgeli zu einem «Demokratiedefizit». «Künftig wird eine Minderheit über die Mehrheit entscheiden, wo ein Tram gebaut wird oder nicht. Bitte seien Sie keine Handbremse und stimmen Sie der Motion zu», so Gölgeli.