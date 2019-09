Ausfahrt Basel St. Jakob sieben Monate gesperrt

Im Rahmen des Erhaltungsprojekts Schänzli werde ab Montag dem 16. September 2019 bei der Verzweigung Hagnau A2/A18 eine einspurige Verkehrsführung nötig. Dies teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mit.

Die Ausfahrtspur von der Autobahn A2 in Richtung Basel St. Jakob wird deshalb gesperrt. Die beliebte Ausweichroute über St. Jakob und Gundeli steht deshalb für Fahrzeuge, die von der Autobahn her kommen, nicht mehr zur Verfügung. Für Verkehrsteilnehmende mit Fahrziel Basel St. Jakob werde eine Umleitung eingerichtet, teilt das Astra mit. Diese führt vom Nordanschluss Birsfelden über den Kreisel Sternenfeld zurück in Fahrtrichtung Hagnau und weiter über die Ausfahrt von der A2 in Richtung St. Jakob.