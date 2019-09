Aus zweiter Hand, aber voll im Trend

«Ich verkaufe einerseits klassische Secondhandkleidung, wie etwa schöne Kaschmirpullis und dergleichen, zum anderen aber auch Vintage-Stücke – das heisst, die Kleider sind schon eine Spur älter, manchmal sind es seltene Fundstücke oder sie stammen von exklusiven Marken. Oft achten wir auch darauf, das an­zubieten, was gerade im Trend liegt», erklärt die Ladenführerin. Eine kleine Ecke ist Designerstücken gewidmet. «Momentan haben wir unter anderem ein Deuxpièces von Prada im Angebot, ­zudem Sandalen von Louis ­Vuitton und eine Tasche der ­lokalen ­Marke Kleinbasel.» Nebst dem gezielten Einkauf von Secondhand- oder Vintageware ­akzeptiert Michele Wholey Jucker grundsätzlich auch Kommissionen; Kundinnen können also ihre Kleider an den Shop abgeben, wo die Eigentümerin diese für sie verkauft. «Allerdings kann ich mich im Moment vor Anfragen kaum retten», sagt sie. «Vor allem seit auf Netflix der Film ‹Aufräumen mit Marie Kondo› erschienen ist, räumen offenbar alle ihren Kleiderschrank auf.» Darum führe sie jetzt eine Kundenkartei und komme erst bei Bedarf wieder auf die Interessierten zurück. «Es ist momentan ein Trend, Kleider wiederzuverwerten – was ja auch toll ist. Nur, ich kann nicht alles nehmen», erklärt Michele Wholey Jucker lachend.

Zusätzlich zu Secondhand und Vintage, verkauft sie zusammen mit ihren beiden Teilzeitangestellten in kleinerem Umfang auch Neuware – seien es Sachen, die sie von anderen Läden übernehmen kann, weil die ihr Geschäft aufgelöst haben, oder selbst gemachter Schmuck.

Den Sprung gewagt

Mit diesem hatte sie ursprünglich gestartet: «Eine Zeit lang habe ich Schmuck hergestellt und ihn dann online verkauft – allerdings war ich wohl der Zeit voraus. Es war alles sehr aufwendig, die Leute wollten die Ware vor sich sehen und nicht nur online – kurz: Es hat nicht mehr gepasst.»

Dann sei sie vor gut sechs Jahren zufällig auf eine Frau gestossen, die eine Partnerin für einen Secondhandladen gesucht habe. «Da dachte ich mir – wieso nicht? Schliesslich war ich schon seit jungen Jahren Secondhand-­Einkäuferin und bin mit meinem Vater ständig an Märkte, etwa in London, gefahren», erzählt Michele Wholey Jucker. So habe sie die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Zuerst führte sie dann im St. Johann einen Quartierladen – weil aber auch dort der Aufwand nicht dem Ertrag entsprach, wagte sie letzten Oktober den Sprung an die Spalenvorstadt.

Hier mag sie den Austausch mit den Kundinnen. – «Es ist sehr interessant für mich. Ich erreiche nicht nur einen Typ Mensch: Einerseits kommen junge Frauen hierher, die sich vielleicht noch keine brandneue Designerkleidung leisten können, andererseits habe ich auch Kundinnen im höheren Alter», so Jucker. «Meine älteste ist 94 Jahre alt», sagt sie stolz.

Die Türglocke bimmelt. Schon steht die nächste Kundin auf der Schwelle. Nabu hebt freudig den Kopf – entschliesst sich dann aber doch, weiterzuschlafen.

Vintageria Bonnie und Kleid, Spalenvorstadt 3, Basel. Geöffnet Mo–Mi und Sa 10–17 Uhr, Do–Fr 11–18 Uhr. www.facebook.com/pg/vintageriabasel