«Aus meiner Sicht ist das ganze völlige Beamtenwillkür»

Rund 700 Meter misst die Luftlinie vom Eingang des Friedhofs Hörnli an der Hörnlialee bis an die Gräber am Waldrand. Dazwischen befinden sich Treppen und Wege mit Steigungen. Für ältere Menschen oder Menschen mit einer Behinderung ist das ein beschwerlicher und weiter Weg. Um den Besuchern diese Mühe zu erleichtern, bietet die Abteilung Friedhöfe der Stadtgärtnerei zwischen dem Eingang des Friedhofs und den Gräbern einen sogenannten Shuttledienst mit einem Fahrzeug an, auf dem die Leute Platz nehmen und das sie zu den Trauerstätten und wieder zurück fährt.