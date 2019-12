Aus einer halben Portion soll wieder eine ganze werden: Das Badhaus Breite

Vor 25 Jahren hatte eine stetig rückläufige Besucherzahl dazu geführt, dass das Rheinbad Breite praktisch um die Hälfte verkleinert wurde.

Doch seit der Rhein in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt zum Baden einlädt, steigt auch wieder das Interesse an den Badeanstalten am Rhein. Gerade das Rhybadhysli Breite verzeichnet jährlich wachsende Besucherzahlen: An schönen Tagen zählt der Bademeister bis zu 400 Gäste.