Erster Tag im grossen FCB-Hooliganprozess

Der FC Basel spielte an jenem Tag 2:2 gegen den FC Zürich im St. Jakob-Park, als es nach dem Spiel auf der Eventplattform und in der Birsstrasse zu Auseinandersetzungen kam. Mehrere «gewaltbereite Teilnehmer» aus einem Fan-Mob griffen Polizisten an, die sich formierten und versuchten, die Hooligans in Schach zu halten. Es waren mehrere «Exponenten der Muttenzerkurve» dabei, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Auch Mitglieder der militanten Fangruppe «187» waren dabei. Sie betrachteten die Eventplattform als «ihr Terretorium», in dem die Polizei nichts zu suchen habe. Die Staatsanwaltschaft hat die Eskalation auf und um die Eventplattform in drei Phasen eingeteilt: In der ersten Phase kam es zu einer Zusammenrottung von Hooligans auf der Eventplattform. In der Phase zwei zu tumultartigen Szenen. In der letzten Phase kam es zu Sachbeschädigung an Einsatzfahrzeuge, die in der Birsstrasse standen.