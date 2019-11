Auf Stroh ausgelegt

Blaue Milchhäfen, weisse Nachttöpfe und dunkle Steingutkrüge, helle Suppenterrinen, Schüsseln und Fruchtschalen, bemalte Tassen, Kannen und Teller – in Reihen geordnet und gestapelt liegen sie auf Stroh und glänzen im Sonnenlicht.

Etwas scheu sitzt eine junge Frau auf einem Ballen Stroh an der Wand des alten Zeughauses am Petersgraben und schaut unter der Krempe ihres Huts mit roter Schleife zum Fotografen, der seine Kamera in Richtung Petersplatz gerichtet hat.

Wer das Bild aufgenommen hat, ist nicht bekannt, auch das genaue Datum kann nicht eruiert werden; es stammt aus dem ersten oder zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Und wenn man sich das Laub der Bäume anschaut, dann wird die Fotografie wohl auch eher im Sommer oder Frühherbst und nicht während der Messezeit entstanden sein.