Auf Konfrontation mit Eva Herzog

SP-Finanzdirektorin Eva Herzog wird sich nicht freuen. Ihre ei­gene Partei unterstützt ein Ansinnen, das sie selber vehement ablehnt: die kantonale Volks­initiative der Jungsozialisten für eine «Topverdiener»-Steuer nämlich.

2015 lancierten die Juso das Begehren, das sie ein Jahr später mit 3140 Unterschriften einreichten. Die Initiative mit dem Titel «Topverdienersteuer: Für gerechte Einkommenssteuern in Basel» zielt auf Personen mit einem Jahreseinkommen von über 200000 Franken. Diese sollen nicht mehr wie bisher einem Grenzsteuersatz von 26 Prozent, sondern neu einem Satz von 28 Prozent unterliegen. Wer 300000 Franken oder mehr verdient, soll gar 29 Prozent an die Kantonskasse abliefern. Entscheiden können die Basler Stimmberechtigten am 19. Mai.