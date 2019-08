Auf Basels Strassen soll es keine Verkehrstoten mehr geben

Von den letzten drei Verkehrstoten auf baselstädtischen Strassen waren zwei Fälle auf den so genannten «toten Winkel» bei Lastwagen zurückzuführen. Entsprechend forderten Präventions-Verantwortliche am Dienstag vor den Medien Velofahrende auf, Lastwagen an Ampeln weder links noch rechts zu überholen, auch nicht legal auf Velostreifen. Laut Unfallanalytiker Daniel Bär wird das Problem durch E-Bikes noch «verschärft», weil diese sehr schnell vorfahren könnten. Zwar hätten moderne Lastwagen immer mehr Assistenzsysteme, neuerdings auch mit seitlichen Infrarotsensoren, doch auch diese lösten das Problem beim Anfahren bei grün nicht: Dann gerieten Velos in den toten Winkel.