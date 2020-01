Auch Christoph Brutschin geht

So zum Beispiel Sarah Wyss: «Ich bin bereit», sagte sie. Die 31-jährige Geschäftsführerin der Stiftung Selbsthilfe Schweiz sitzt seit 2013 im Grossen Rat und will auch nach ihrer zweiten knappen Nicht-Wahl in den Nationalrat nicht klein beigeben.

Tatsächlich stehen ihre Chancen nicht nur wegen ihres politischen Lebenslaufs gut, sondern auch wegen des Frauen-Bonus. Die Partei, die sich die Frauenförderung gross auf die Fahne geschrieben hat, wird wahrscheinlich mindestens eine Frau ins Rennen um die vakanten Sitze schicken.

Wyss’ Konkurrentin bei der parteiinternen Wahl dürfte wohl Vize-Präsidentin und Grossrätin Kerstin Wenk (49) sein. Die Gewerkschafterin, die seit bald neun Jahren im Kantonsparlament sitzt, könnte bei der Basis gut ankommen.

Immer wieder taucht auch der Name Beatriz Greuter auf. Die ehemalige Fraktionschefin und Direktorin der Hirslanden-Klinik ist aber erst Ende letzten Jahres aus beruflichen Gründen aus dem Grossen Rat zurückgetreten– wie Brutschin, der bei seiner Wahl auch bereits aus dem Grossen Rat ausgeschieden war.

Sutter mit besten Chancen

Bei den Männern dürfte Grossrat Kaspar Sutter die besten Chancen haben. Der 44-jährige Ökonom gilt als politischer Ziehsohn der Neo-Ständerätin Eva Herzog, war er doch viele Jahre lang als Generalsekretär ihre rechte Hand, bis er der Verwaltung den Rücken kehrte, um für den Grossen Rat zu kandidieren. Er hat bereits sein Interesse für einen Sitz in der Regierung bekundet.

Auch Nationalrat Beat Jans hat seine Ambitionen angemeldet. Der selbstständige Berater und Hausmann ist nicht nur im Kanton ein politisches Schwergewicht. Seit 2015 ist er Vize-Präsident der SP Schweiz und gilt in seiner Fraktion als angesehener Umwelt- und Wirtschaftsexperte. Auch als ambitionierter Medienkritiker machte sich Jans einen Namen – vor allem mit seinem Widerstand gegen die frühere BaZ.