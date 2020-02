Appellationsgericht muss Durchsetzungsinitiative überprüfen

Mit der Wohnschutzinitiative II will der Mieterverband erreichen, dass Bewilligungsverfahren für Sanierungen, den Umbau oder den Abbruch von Wohnungen seit dem 5. Juli 2018 rückgängig gemacht werden müssen. Damit will der Mieterverband erreichen, dass die erste Wohnschutzinitiative, die das Volk am 10. Juni 2018 angenommen hat, schneller umgesetzt wird. Der Regierungsrat ist der Meinung, dass die Wohnschutzinitiative II rechtlich nicht zulässig ist.