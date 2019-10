Antikriegsparolen, flitzende Polizisten und ein kurioser BVB-Tweet

Schätzungsweise 200 Personen sind am Mittwochabend wieder in der Basler Innenstadt unterwegs gewesen, um gegen die Militärschläge der Türkei in den Kurdengebieten in Nordsyrien zu demonstrieren. Kurz nach 19 Uhr befand sich der Demonstrationszug beim Barfüsserplatz und setzte sich Richtung Kohlenberg/Leonhardsgraben in Bewegung. Anders als am Montag waren keine Vermummten auszumachen. Unter den Demonstranten befanden sich auffällig viele Junge.